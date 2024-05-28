تفاصيل أولى حفلات مدحت صالح بعد وفاة شقيقه

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء أول حفل غنائي له بعد وفاه شقيقه أحمد صالح منذ عدة أيام، وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بها والكشف عن التفاصيل.

تفاصيل أول حفل لـ مدحت صالح بعد وفاة شقيقه

ومن المقرر تنظيم حفل مدحت صالح السبت 29 يونيو، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، وسيكون الحفل بقيادة المايسترو عمرو سليم.

يذكر أن أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، وأعلن الخبر شقيقه عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وجرى تشييع جثمانه من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وتمت إقامة العزاء الخاصة به الأحد الماضي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.