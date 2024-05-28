«ماجدة» أول حلاقة الأطفال في أسيوط.. حققت حلمي وعندى زباين من الخارج

مع طلوع الشمس، تبدأ ماجدة حُسني السيدة الأربعينية يومها، مُمسكة بأدواتها من المقص إلى الفٌرشاة، لتٌغير نظرة المجتمع من مهنة باتت حكرًا على الرجال، لتكون حلاقة للأطفال الأولاد، مؤكدة أنه لا شيء مٌستحيل على المرأة إذا توفرت لديها الإرادة وباتت تعمل على تحقيق حلمها، بل وتٌهذب شعر كل من لا يستطيع الدفع مجانًا.

حلاقة للأطفال في أسيوط

خرجت «ماجدة» من عباءة العادات والتقاليد، لتمتهن الحلاقة في مدينة أسيوط إحدى محافظات الصعيد، بأول كوافيرة متخصص لحلاقة الأطفال الأولاد من عمر سنة: «حبيت أحقق حلمي وأعمل حاجة مٌختلفة، كنت بحب قص الشعر لحد ما اقترح أهلي عليا موضوع أن أتعلم الحلاقة، والفكرة عجبتني وأخدت كورس وأتقنت المهنة».

غيرت ماجدة مهنتها التي بدأت العمل بها كوافيرة للسيدات منذ عام 2008، رغبةً في التميز، لتقول لـ«الوطن»: «اشتهرت باعتباري حلاقة ست للأطفال الأولاد، وبتجيني زبائن كتير ليا من منفلوط وسوهاج والمنيا وبلاد كتير حوالينا، وليا زباين من خارج مصر».

قصات مختلفة بالمجان

تُبدع «ماجدة» في أحدث قصات الشعر بطريقة مٌختلفة وفن للأولاد: «بشوف شعر الطفل ووشه وأشوف إيه إللي يناسبه وأعمله»، إذ أنها ترى أن الحلاقة فن: «بشتغل على الشعر علشان أطلع منه أحلى قصة تعجب الطفل وتفرحه كأني برسم لوحه فنية، وبعمل كده مجانا لكل إللي مش قادر يدفع أهم حاجة الأطفال تفرح»، وذاع صيتها في أسيوط وشتى محافظات مصر.

تتلقى المرأة الأربعينية الكثير من الدعم من قِبل أسرتها، وتقدم الشُكر والامتنان كل يوم لبناتها فـ«برونيا» في الصف الثاني الثانوي و«لوسيندا»، ذات الثلاثة سنوات: «هفضل لآخر يوم في عمري مُتمسكة بالمهنة»، وتحقيق نجاحات حتى الوصول إلى العالمية.