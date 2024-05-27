قطع المياه لمدة 3 ساعات على مدار يومين في أسيوط.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إجراء أعمال تطهير البئر الرطب بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك فجر يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 28 و29 مايو الجاري، لمدة ثلاث ساعات، من الساعة 2 صباحا إلى 5 فجرا، مما يترتب عليه قطع المياه في هذه المدة لحين الانتهاء من أعمال التطهير.

قطع المياه بسبب أعمال التطهير

وقال المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الأعمال ضمن خطة الشركة لأعمال التطهير بشكل دوري للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب.

تدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب

وناشدت الشركة، في بيان، عملاءها بالمناطق المتأثرة بقرية درنكة بمركز أسيوط قبليا، ومنطقتي الأربعين والمعلمين ومنطقة نزلة عبد اللاه شرق أسيوط، بتدابير كل احتياجاتهم من المياه لحين عودتها.

وأكدت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضى، أو من أي المحمول عبر الرقم 01280733990، أو تطبيق «واتس آب» من خلال الرقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.