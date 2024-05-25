مكون طبيعي لإنبات الشعر وعلاج تساقطه بدون مواد كيميائية وخلطات

الثوم مكون طبيعي هائل لتطويل الشعر وإنباته مرة أخرى، وعلاج التساقط بشكل طبيعي بدلًا من اللجوء إلى مستحضرات تجميل الشعر الباهظة، لذا فإن هناك 3 طرق مختلفة للاستخدام الآمن للثوم على فروة الرأس، تجنبًا لأي مشكلة.

موقع «style» كشف عن طريقة سحرية لتطويل الشعر وعلاج التساقط، كحل بديل وأوفر من شراء الأدوية والزيوت باهظة الثمن.

الاختيار الأولى

المكونات:

فص ثوم

تبدأ الخطوة الأولى بفرك فص ثوم، على المناطق التي لا يوجد فيها شعر، مما يساعد على إنبات الشعر مرة أخرى، يمكن اتباع هذه الطريقة.

الاختيار الثاني

فصوص ثوم.

زيت زيتون أو زيت جوز هند.

شامبو أي نوع.

هناك طريقة أخرى لاستخدام فصوص الثوم على فروة الرأس، من خلال فرم فصوص الثوم جيدًا، وإضافة القليل من الزيت إليه، ويفضل أن يكون زيت زيتون أو زيت جوز هند مع كمية بسيطة جدًا من الشامبو، ويتم خلط هذه المكونات جيدًا حتى تندمج، يوضع من الخليط على الشعر، ويترك مدة من الوقت من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، ثم يتم غسله جيدًا بالماء والشامبو.

الاختيار الثالث

المكونات:

فصوص ثوم أو ثوم مفروم جاهز.

حمام كريم أي نوع.

يمكن إدخال الثوم في وصفة أخرى لتطويل الشعر، وإنبات الأمالكن الفارغة أو الخالية من الشعر، يمكن فرم الثوم إذ كان فصوص صحيحة، وإضافة كمية من حمام الكريم عليه.

وأوضح موقع «مايو كلينك» الطبي، أنه ينبغي للشخص التأكد من عدم وجود أي حساسية من الثوم، حتى لا يأتي بنتائج عكسية، ويعتبر الثوم من المواد الطبيعية المفيدة جدًا للشعر في جميع حالاته، سواء في صورته الطبيعية أو كريمات أو زيوت.