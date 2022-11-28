بسبب ثمن الحلاقة.. القبض على شاب حطم محتويات محل في العجوزة

تمكنت مباحث العجوزة من القبض على شخص، مقيم بفندق بدائرة القسم، حطم محتويات محل «كوافير» بسبب فاتورة قيمتها 1000 جنيه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني حسام العباسي، رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من مدير كوافير داخل الفندق، 33 سنة، مقيم في بولاق الدكرور بتضرره من شخص مقيم بفندق لاعتراضه على سداد مبلغ 1000 جنيه، قص شعره وخدمات تجميل وقيامه بالصياح والهياج داخل الكوافير ورفض دفع الفاتورة.

وألقى أدوات الحلاقة وانتابته حالة هياج وصياح، ولم يستطيعوا السيطرة عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.