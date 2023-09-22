«لوغاريتم» يبرز تجربة الحلاقة في كوريا الجنوبية: عمار يا مصر (فيديو)

سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على الكوافير الكوري.

عمار يا مصر

وقدّم أحمد فايق تجربة خاصة جدًا في قص الشعر، إذ خضع إلى يد كوافيرة كورية جعلته يردد «عمار يا مصر».

وخلال الحوار حاول أحمد فايق الإفلات من يد الكوافيرة الكورية ساخرًا مما تعرض له «أنا حلقت في أماكن كتير أول مرة أشوف الحلاقة دي».

برنامج لوغاريتم

ويُعرض برنامج «لوغاريتم» يوم الجمعة أسبوعيا في تمام السابعة مساء، كما يُعرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين فى الخارج، الخميس من كل أسبوع في الموعد نفسه، فالبرنامج يعد وجها جديدا من وجوه مصر تستطيع.

يذكر أنّ الإعلامي أحمد فايق يقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «دي إم سي»، وهو برنامج أسبوعي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.