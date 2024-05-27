«جمعة»: تدرج في رواتب الأئمة حسب الدرجة العلمية.. ونتبع سياسة تعيينات جديدة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنَّ الوزارة تتبع سياسة جديدة في تعيين الأئمة والعمال، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مبينًا أنَّ الفترة الأخيرة شهدت تعيين 1000 عامل، موضحًا أنَّه قبل 30 يونيو المقبل سيتمّ تعيين 1000 عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة على أن يتمّ الإعلان عن مسابقة جديدة مع العام المالي الجديد.

تدرج في الرواتب بين الأئمة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلبي مناقشة عامة حول تطوير واحلال المساجد وحماية الوقف الخير واستغلال أمواله وبشأن رواتب الأئمة.

واستعرض وزير الأوقاف حجم الزيادات التي شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنَّ هناك تدرج في الرواتب بين الأئمة بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، إذ يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه إلى أكثر من 11 ألف جنيه، بينما لا يقل راتب الإمام عن 9 آلاف جنيه، موضحًا أنَّ مقابل الخطابة بالمكافأة ارتفع من 40 جنيها إلى 260 جنيهًا.

القيمة السعرية العادلة

وحول انتقادات النواب لأسعار الاستبدال، قال وزير الأوقاف إنَّ الوزارة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع تأكيد أنَّ حق الوقف لا يسقط بالتقادم، مبينًا أنه جرى نقل 21 ألف فدان من الإصلاح الزراعي إلى الأوقاف.