«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب في الأسواق محليا رغم ارتفاعها عالميا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ضعف الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل 2344 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

تباطؤ المبيعات وراء تراجع الأسعار

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية، بنسبة 1.6 % وبقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا.

وأوضح أن الأسواق المحلية تشهد تباطؤًا في المبيعات خلال الفترة المحلية، ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مشيرا إلى أن تراجع الطلب دفع أيضًا تجار الذهب الخام للتصدير، ودائمًا ما تتراجع الأسعار لتصبح أقل من السعر العالمي، حتى يتسنى للتجار تحقيق هامش أرباح خلال عمليات التصدير.

أشار إلى أن السلوكيات الشرائية للمواطنين أيضًا تلعب دورًا في حركة المبيعات، فمع ارتفاع الأسعار تنشط حركة المبيعات، ومع استقرار وتراجع الأسعار، تشهد الأسواق حالة من التباطؤ وبعض الأحيان الركود.

وأضاف أن الطلب المتزايد من البنوك المركزية على شراء الذهب، قد يعزز من مكاسب الذهب، ومع ذلك، فإن تقلص التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، والموقف المتشدد من أعضاء البنك، قد يمارس بعض الضغوط على الذهب، ويجعلها أقل جاذبية كمخزن للقيمة، لاسيما إذا رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لواجهة التضخم.

وتترقب الأسواق صدور تقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي يوم الثلاثاء، بجانب تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، من بينهم ميشيل بومان ولوريتا ميستر ونيل كاشكاري، كما تترقب الأسواق إصدار الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الأول من الولايات المتحدة، وطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل يوم الخميس، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي والدخل الشخصي والإنفاق يوم الجمعة.