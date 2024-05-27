أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 27-5-2024

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-5-2024 في مصر خاصة عيار 21 الذي يحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين، نظرا لأنه العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في مختلف محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 3543 جنيها، والسعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 3100 جنيه، والسعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2657 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 2067 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 24 ألفا و800 جنيه دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.