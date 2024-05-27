يسرا: الفنانة الراحلة فاتن حمامة امرأة استثنائية بمعنى الكلمة

قالت الفنانة يسرا إن النجمة فاتن حمامة امرأة استثنائية بمعنى الكلمة، موضحة أنها استثنائية في كل تفاصيل حياتها، من حيث اختياراتها الفنية وأسلوب حديثها حتى في فكرها وذكائها، مضيفة «مفيش حد زي فاتن حمامة».

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، «أنا سعيدة جدا إني بتكلم على فنانة عظيمة زي فاتن حمامة، كلنا مفتقدينها بشكل غير عادي»، موضحة أن أول لقاء جمعها بفاتن حمامة في كواليس فيلم أفواه وأرانب.

وتابعت: «كنت في أول مشواري الفني، وهموت وأشوفها، فدخلتلها في كواليس الفيلم، لما شوفتها كان قلبي هيقف من الفرحة»، مؤكدة أنها إنسانة راقية جدا، ولا أستطيع وصفها مهما حاولت.

يسرا: فاتن حمامة الأم الروحية لزوجي

وأشارت إلى أنها دائما كانت تقرأ وتتعلم كل ما هو جديد، وتشاهد كل الأفلام الجديدة حتى تعرف كل الوجوه الجديدة، موضحة «أنا كنت بعشقها، هي كانت الأم الروحية لجوزي، وقامت بتربيته مع الفنان عمر الشريف».