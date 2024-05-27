سيمون تحيي ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. «كل سنة وسيدة الشاشة في القلوب»

أحيت الفنانة سيمون ذكرى ميلاد سيدة الشاة العربية فاتن حمامة وذلك من خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن مجموعة من الصور التي جمعتهما معا في أعمال سينمائية، وعبرت من خلاله عن سعادتها بالعمل مع الفنانة فاتن حمامة.

وكتبت الفنانة سيمون: «يمر الوقت ويدخل الناس إلى حياتك ويخرجون منها نفقد أشخاص نعتز بيهم ولكنهم أحياء في ذاكرتنا بقيمهم ذكرياتهم مميزاتهم، احتفظ بأرواحهم حية في داخلي لما بعد الرحيل».

سيمون تحيي ذكرى ميلاد فاتن حمامة

واستكملت «كل سنة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في القلوب بأعمالها الفنية وإنسانيتها التي تشرفت بها والعمل معاها واختيارها من علمتني معنى الأبراج، هكذا يكون برج الجوزاء الأصيل الحقيقي، في ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كل سنة وهي سيدة سيدات الشاشات وهي خالدة دائما، كان لي شرف جائزة إكمال المسيرة».

أعمال جمعت سيمون وفاتن حمامة

ومن الأعمال التي جمعت الفنانة سيمون بالفنانة فاتن حمامة، فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988، وشاركها عدد من النجوم أبرزهم الفنانة عبلة كامل ومحمد منير وحنان يوسف ومحمود الجندي، وجسدت سيمون دور «لمياء عبدالجبار» وجسدت فاتن حمامة دور «عائشة محمد المناديلي»، ويعتبر هذا الفيلم من تأليف وإخراج خيري بشارة.