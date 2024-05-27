«كفر الشيخ» تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات في مهرجان إبداع

فازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مهرجان إبداع، في نسخته الثانية عشر، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعاهد خاصة، في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

فوز فريق الدوري الثقافي المعلوماتي بالمركز الأول

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق الدوري الثقافي المعلوماتي بالجامعة على فوزه بالمركز الأول، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات، خاصة الموهوبين منهم، لافتا إلى أنّ مهرجان إبداع أصبح واحدا من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف الجامعات المصرية، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

تلبية احتياجات الطلاب الموهوبين

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى اهتمام جامعة كفر الشيخ وحرصها على تلبية احتياجات الطلاب الموهوبين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيمانا بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم الجامعة في مختلف المسابقات والمهرجانات.