الببلاوي والمهدي والبنا أبرز المرشحين للتعيين بغرفة شركات السياحة

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، قرارا بتعيين 4 أعضاء في كل غرفة من الغرف السياحية الـ 5 التى أجريت انتخابات مجالس إداراتها يوم 22 مايو 2024 وهي غرف «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - العاديات والسلع الغذائية - الغوص والأنشطة» ليكتمل نصاب أعضاء مجلس إدارة كل غرفة إلى 12 عضوا (8 منتخبين + 4 معينين).

المعينون بغرفة شركات السياحة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن أبرز الأسماء التى من المتوقع أن يصدر وزير السياحة قرارا بتعيينها في غرفة شركات السياحة هم نادر الببلاوى وكريم محسن وشريف البنا وإيهاب المهدى، لافتا إلى أن وزارة السياحة تراعى عند اختيارها المعينين الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل العام.

إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية 29 يونيو 2024

وفي ذات السياق، أعلن أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الـ 18 ستعقد يوم السبت 29 يونيو 2024، لافتا إلى أن الجمعية ستتضمن أيضا بعيدا عن الانتخابات عرض ومناقشة التقرير السنوى لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومناقشة وإقرار ميزانيات الاتحاد المصري للغرف السياحية وقوائمه المالية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.