«الغرف السياحية» تُطالب الفنادق بتطبيق الإجراءات الوقائية مع حلول فصل الصيف

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يجب على جميع الفنادق اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما قد يترتب عليه، وجود بيئة مُلائمة لانتشار الحشرات بكل أنواعها وزيادة تكاثر البكتريا.

التخلص من بقايا الطعام والمشروبات

ولفت «عاقل»، إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المنشآت الفندقية مثل التخلص من بقايا الطعام والمشروبات والقمامة، مع ضرورة إزالة المياه الراكدة الجاذبة للحشرات وتطهير الغرف بعد مغادرة كل نزيل، والتأكد من التهوية الجيدة وغيرها.

تطهير خزانات المياه

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى ضرورة قيام الفنادق بتطهير خزانات المياه بالمنشآت الفندقية في المواعيد المحددة لذلك والالتزام بإجراء التحاليل الدورية للمياه والتأكد من خلوها من البكتريا المسببة للأمراض المعدية، والتأكد من مُتابعة سجلات قيد وضبط المواد الكيميائية التي يتم إضافتها للمياه بمحطات التحلية ومن بينها الكلور بالنسب المُقررة اللازمة في هذا الشأن، مُشددا على ضرورة استخدام المُبيدات الحشرية الأمنة وتغطية محطات الرفع وخزانات المياه.