«الغرف السياحية»: نسعى لجذب أعداد أكبر من السائحين خلال العام الجاري

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ ألمانيا احتلت المركز الأول عالميًا كأكثر الدول إرسالًا للسياح إلى مصر منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، لافتًا إلى أنّ غالبية السياح الألمان الذين قدموا لمصر خلال تلك الفترة، زاروا مدينة الغردقة، موضحًا أنّ الحجوزات الألمانية في مصر مستمرة حتى نهاية العام الجاري.

السياح الوافدين لمصر خلال أول 5 أشهر من 2024

وأضاف لـ«الوطن» أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، أعلى بنسبة قليلة عن مثيلتها في عام 2023، لافتًا إلى أنّ القطاع السياحي المصري يتطلع إلى جذب أعداد أكبر من السياح خلال النصف الثاني من عام 2024.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الموسم السياحي الصيفي الحالي سيشهد قدوم أعداد جيدة من سياح أوروبا لزيارة كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، فيما ستنشط حركة السياحة الوافدة من الدول العربية إلى كل من القاهرة والساحل الشمالي والعلمين والإسكندرية خلال الصيف.