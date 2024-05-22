أعضاء الغرف السياحية ينتخبون مجالس الإدارات اليوم

يدلي اليوم الأربعاء أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية، «الغوص والأنشطة البحرية - المنشآت الفندقية - السلع السياحية - المنشآت والمطاعم السياحية» بأصواتهم في انتخابات مجالس إدارات تلك الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن الدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من إدارة تلك الغرف بواسطة لجان تسيير أعمال.

انتخابات هادئة والسلع السياحية حسمت بالتزكية

تبدو انتخابات الغرف السياحية الـ 5 هادئة هذا العام، ولاسيما مع وجود حالات فوز بالتزكية في العديد من الغرف السياحية، مثل غرفة السلع السياحية التي تم حسم كافة مقاعد مجلس إدارتها بالتزكية، كما تم حسم 5 مقاعد بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتزكية، وستتم الانتخابات فقط على الـ 3 مقاعد المتبقية.

تنازلات بغرفة المطاعم السياحية

وفي غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، شهد اليومان الأخيران قبل إجراء الانتخابات انسحاب كل من هشام وهبة المرشح على المقعد المخصص للمطاعم فئة الـ 4 نجوم لتصبح المنافسة مقصورة على هذا المقعد بين أشرف زيدان محمد مسلم وأحمد فايز أحمد الصايغ، كما أعلن محمد عبد العزيز محمد إمبابي المرشح على عضوية مجلس الإدارة للمنشآت فئة 3 نجوم ونجمتين ونجمة انسحابه لتجري الانتخابات على المقعدين المخصصين لتلك الفئة بين 4 مرشحين فقط ، فيما فاز كل من ياسر محمد يسرى يوسف التاجوري وسامح عبد العال عبد الغني بالمقعدين المخصصين للمطاعم فئة الـ 5 نجوم بالتزكية.

وسيقوم وزير السياحة والآثار خلال الأيام المقبلة بتعيين 4 أعضاء جدد بكل غرفة سياحية «5 غرف» ليصبح مجلس إدارة كل غرفة سياحية مكون من 12 عضوا، ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في غضون شهر من الآن.