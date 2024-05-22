«الغرف السياحية»: فوز 7 أعضاء في انتخابات «المنشآت الفندقية» بالتزكية

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية بدأ في العاشرة صباحا، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من أعضائها، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل ومسؤولي وزارة السياحة؛ إذ قام رئيس الغرفة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن ما تم خلال فترة رئاسته وكذا تم عرض الميزانية والمركز المالي عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024 والذي اعتمدته الجمعية العمومية.

انتخابات غرفة المنشآت الفندقية بالتزكية

وأضاف الاتحاد المصري للغرف السياحية في بيان اليوم، أن علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية أعلن في نهاية الجمعية فوز كل من: محمد أيوب – بيتر ناثان – ماجد أنطوان – جيفارا الجافى – أنطون غزال – جودة الشاعر – أدهم زهير جرانه، وذلك قبل بدء العملية الانتخابية على مقعد 1 متبقي لمجلس الإدارة، وانتخابات مندوبى الغرفة لدى الاتحاد.

رئيس المنشآت الفندقية يشكر وزير السياحة

وأشار الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن رئيس غرفة المنشآت الفندقية علاء عاقل تقدم بالشكر لوزير السياحة أحمد عيسى ولنائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، ولوزراة الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية والفريق المعاون له، كما خص بالشكر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقي والتعاون المثمر بين الاتحاد والغرفة.