محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جدول امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 م، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.

توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة

ووجه محافظ الشرقية في بيان، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2023 /2024 م كالآتي:

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي ( عام - مهني) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7 / 2024 وتنتهي يوم الإثنين 29/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي ( عام -مهني) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الإثنين 29/ 7 / 2024 .

· تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عام - رياضي - مهني) على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 3/ 8/ 2024 وتنتهي يوم الخميس 8/ 8/ 2024 .

ويمكن الإطلاع على جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 من خلال الملفات المرفقة..