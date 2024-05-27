«تعليم القاهرة»: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية دون أي مشاكل

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، سير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثالث للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 دور أول، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام.

انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم التأكد من خروج السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأضاف وكيل تعليم القاهرة، أنه أدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات اليوم الأثنين الموافق 27 مايو على فترتين بمختلف التخصصات، وهي: صناعي 3 سنوات رياضيات عامة، ومزدوج صناعي مواد تخصص، ومهني صناعي رياضيات وطلاب خمس سنوات صناعي مواد تخصص، تك تطبيقية صناعي، وتجارى، وفندقي، وتجارى خمس سنوات و ثلاث سنوات فرنسي حاسب، ومزدوج تجاري إحصاء وحاسب آلي وفندقي خمس سنوات.