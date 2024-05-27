خبير علاقات دولية: اعتراف الغرب بفلسطين جاء متأخرا.. «العملية نجحت لكن المريض مات»

أكد الدكتور عبدالمسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، أنه من حيث المبدأ يعتقد أن التوافق بين الدول الأوروبية والعربية أمر مهم جدًا في سياق حل القضية الفلسطينية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني لما يجرى اليوم في قطاع غزة.

خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأشار «الشامي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أي خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أمر مهم جدًا، ولكن المشكلة عندما نقيس مدى أهمية هذه التحركات والخطوات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية يجب أن نعود للموقف الإسرائيلي وتجاوب إسرائيل مع هذه المطالب والاعترافات.

اعتراف الدول الغربية بفلسطين جاء متأخرًا جدًا

ونوه بأن اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين كدولة جاء متأخرًا جدًا، مشددًا على أنه على الجانب الآخر تجاهد وتعمل وتبحث الدول العربية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ عقود كثيرة، مشيرًا إلى أن الموقف الغربي متأخر جدًا ويمكن القول المثل الشعبي «العملية نجحت ولكن المريض مات»، مشددًا على أن الأمور تشير إلى الجانب الإسرائيلي هو من يريد أن يسيطر على قطاع غزة ويديرها.