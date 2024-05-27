بدء المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ غدا

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء مجموعات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية غدا، بإحدى القاعات على طريق رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، لمدة 4 أيام، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنه جرى اختيار نُخبة منتقاة من معلمي المواد الأساسية، من أصحاب الخبرات التربوية والتعليمية.

تسخير الإمكانيات لنجاح المبادرة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تهيئة الأجواء، وتسخير الإمكانيات لنجاح تلك المبادرة لجذب الطلاب، وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي ترمي إليها، موجها الشكر لمحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وغادة النحاس، المدير العام للتعليم العام، والمُعلمين المشاركين في المبادرة.

يذكر أنّه جرى انتقاء عدد من المُعلمين ممن اشتهروا بتاريخ مميز من العطاء، وتقديم سُبل تبسيط المناهج، وعرض الصورة المثلى للتعامل مع الورقة الامتحانية، وفق المواصفات المعتاد عليها، وتأتي المبادرة في إطار التخفيف عن كاهل أولياء الأمور حيث كونها مجانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للطلاب، وتلقي الأسئلة الشائعة وتحفيزهم لتحقيق الغايات المنشودة.

مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

وتبدأ المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية بكفر الشيخ غدا الثلاثاء 28 مايو بمادة اللغة العربية من الساعة 12.30 ظهرا حتى الساعة 2.30 ظهرا، ومادة الأحياء من الساعة 2.30 ظهرا حتى الساعة 4.30 عصرا، ويوم الأربعاء 29 مايو مادة الكيمياء من الساعة 12.30 ظهرا حتى الساعة 2.30 ظهرا، ومادة الفيزياء من الساعة 2.30 ظهرا حتى الساعة 4.30 عصرا، ومادة الجيولوجيا من الساعة 4.30 عصرا حتى الساعة 6.30 مساءً.

كما تشمل المواعيد يوم الخميس 30 مايو مادة الفلسفة من الساعة 12.30 ظهرا حتى الساعة 2.30 ظهرا، ومادة التاريخ من 2.30 ظهرا حتى 3.30 عصرا، ومادة الرياضيات من الساعة 4.30 عصرا حتى الساعة 6.30 مساء، ويوم الجمعة 31 مايو مادة الجغرافيا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، ومادة علم النفس من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا.