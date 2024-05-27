«تعليم المنوفية» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم، اجتماعا موسعا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري الشؤون المالية والإدارية.

امتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، الاجتماع يأتي بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاقها يونيو المقبل، مؤكدا التنسيق التام بين المديرية وباقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي تبدأ 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.