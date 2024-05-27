بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية في المحافظات

تسعى عددًا من الأحزاب المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، من خلال تنظيم سلسلة من المُراجعات النهائية في جميع المواد، لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات التي تبدأ خلال الفترة من الاثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024.

وعكفت الأحزاب المصرية على وضع خطة شاملة خلال الفترة الماضية من أجل إعداد سلسلة من المُراجعات النهائية في جميع المواد، بجانب عمل مُحاضرات مُجمعة للطلاب، بوجود أكبر الأساتذة المتخصصين في المجالات المُختلفة، لتحقيق أقصى استفادة من تلك الأنشطة، التي تٌحارب ظاهرة الدروس الخصوصية في المقام الأول، وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

فعاليات مستقبل وطن

أطلق حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات في عدة محافظات بداية من القاهرة حتى البحر الأحمر، استعدادا لبدء امتحانات الثانوية المقرر لها السبت 10 يونيو 2024، وشملت تلك الفعاليات إعداد سلسلة من المُراجعات النهائية بجانب تنظيم محاضرات مجمعة للطلاب في كل المواد الدراسية، في وجود عدد من المدرسين ذوي الخبرة.

التخفيف من أعباء الأسرة المصرية

كما نظم حزب حماة الوطن عددا من الفعاليات في عدة محافظات منها القاهرة ومطروح والمنوفية، لدعم الطلاب والتخفيف من أعباء الأسرة المصرية، ولاقت تلك الفعاليات حضورا كبيرا من طلاب الثانوية العامة في وجود عدد من المدرسين ذوي الخبرة في جميع المواد، ومن المقرر أن تعقد أمانات حزب حماة الوطن عددا من الفعاليات للتسهيل على طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

التصدي للدروس الخصوصية

وينطبق الأمر على حزب الشعب الجمهوري، الذي يُواصل تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة، عبر سلسلة المُراجعات المجانية النهائية على مستوى المحافظات، بداية من وجه بحري بالقليوبية ممثلة في أمانة قسم ثاني شبرا الخيمة، وصولًا إلى الصعيد بأمانة محافظة المنيا، في إطار مد يد العون ومساعدة الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتلبية احتياجات الأسرة المصرية، وأكد الحزب في بيان له، أن سلسلة المراجعات جاءت في إطار دور الحزب المجتمعي وخدمة المواطنين.

موعد المراجعات

وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الأحزاب عن جداول المراجعات النهائية التي شملت مواد «عربي- فرنساوي - لغة إنجليزية – فيزياء- كيمياء- أحياء- جغرافيا- تاريخ»، كما أعلنت عن موعد المحاضرات التعليمية التي تنظمها الأمانات التابعة للحزب، ويمكنك معرفة جدول المواد ومواعيد المحاضرات عن طريق الصفحة الرسمية للحزب.

وهو الأمر الذي لاقى إشادات واسعة من الطلاب وأولياء الأمور، بالجهود المبذولة في تنظيم تلك الفعاليات.

أنشطة الحزب منفعة متبادلة

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية إن للأحزاب دورا كبيرا في الارتباط بمشاكل الناس والعمل على حلها، لأن الهدف الأسمى لأي حزب هو الحصول على شعبية كبيرة من المواطنين، عن طريق عقد الأنشطة والفعاليات التي تعكس ارتباط الأحزاب بقضايا الشارع، وتُعزز من الدور المجتمعي للحزب مما يُمكنه من اكتساب مقاعد تشريعية جديدة.

ويعتقد «بدر الدين»، أن هناك دورا آخر لتعزيز الدور المجتمعي للأحزاب، بجانب الخدمات التعليمية وهو تقديم الخدمات الترفيهية، كإقامة المعسكرات الصيفية لزيادة الوعي المجتمعي لدى الشباب، أو تنظيم الرحلات للمناطق الأثرية والسياحية المهمة، التي قد لا يستطيع المواطن البسيط الوصول إليها، مضيفًا أن تلك الأنشطة تمثل علاقة منفعة مُتبادلة لكلا الطرفين، سواءًا الحزب أو المواطن المصري الذي هو جزء من المجتمع.