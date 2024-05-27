أستاذ تمويل: الدولة تواجه جميع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المؤتمر الصحفي الذي أقامه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، حتى يطلع الجميع على تطورات المشهد الاقتصادي، يأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تقوم بها الدولة تجاه المواطن المصري.

تطورات المشهد الاقتصادي داخليا وخارجيا

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي هو تشخيص للواقع الفعلي الحالي في إطار تطورات المشهد الاقتصادي داخليا وخارجيا، موضحا أن الاقتصاد المصري يواجه كل المتغيرات الاقتصادية التي حدثت على المستوى الإقليمي والدولي خلال الأعوام الأخيرة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة قيمة دعم تتجاوز 130 مليار جنيه، وهي مسألة خطر على الوضع الاقتصادي.