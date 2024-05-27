مناقشة أول رسالة ماجستير في كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ

ناقشت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، أول رسالة ماجستير في الكلية، بعنوان «نقل الإحالات الثقافية إلى اللغة الفرنسية في ترجمة فايزة وجيل لدكاني 1999 لرواية خان الخليلي لنجيب محفوظ 1946.. دراسة تحليلية نقدية»، للباحث إسلام مصطفى السمان، بقسم اللغة الفرنسية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن.

رئيس الجامعة: سعداء بدخول قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن حيز التنفيذ

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بدخول قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن حيز التنفيذ على أرض الواقع، لإثراء البحث العلمي في مجال اللغات بتخصصاتها المتعددة، مشيرا إلى أن الأمم يقاس مدى تقدمها ونهضتها بمستوى البحث العلمي، ومدى مواكبته لأحدث ما توصل إليه العلم، وأيضاً مدى الاستفادة من نتائجه، وتطبيقه على أرض الواقع.

ومن جانبه، وجّه الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، التهنئة للباحث ولإدارة الكلية، متمنيا العمل على دعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالكلية، لإثراء المكتبة العلمية، ودعم الباحثين المهتمين بعلوم اللغات، والتي تُعد باكورة الإنتاج العلمي للهيئة المعاونة بالكلية منذ إنشائها.

منح درجة الماجستير للباحث بتقدير امتياز

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، أنّ اللجنة المشرفة على الرسالة مُنحت درجة الماجستير للباحث بتقدير امتياز، وأوصت اللجنة بنشر البحث بعد أنّ أثنت اللجنة المناقشة على الرسالة.