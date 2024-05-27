برلماني: قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين بغزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين برفح الذي استهدف المدنيين الأبرياء والممتلكات، يمثل تصعيدا خطيرا واستمرارا للسياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وأدان عباس، في تصريحات صحفية له، بأشد العبارات القصف الوحشي الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النازحين في مدينة رفح، مما أدى إلى دمار واسع وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، مما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والإنسانية والتشريعات والقوانين الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استهداف المدنيين، وخاصة النازحين، هو عمل همجي يجب أن يواجه بإدانة دولية واسعة وإجراءات حازمة، لافتا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تأكيد موقفها المبدئي والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها.