«الإصلاح والنهضة» عن قصف مخيم النازحين في رفح الفلسطينية: إبادة جماعية جديدة

أدان حزب الإصلاح والنهضة، بأشد العبارات ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف لعشرة مراكز إيواء نازحين، تابعة لوكالة الأونروا في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنها جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف لسجل دموي للاحتلال الإسرائيلي.

جريمة بشعة في رفح الفلسطينية

وأكد الحزب أن الجموح الإسرائيلي لا يزيد المشهد الحالي سوى تعقيدا، وأن تلك الخطوة المتهورة تتزامن في أعقاب محاولات مصر بتنشيط مفاوضات التهدئة، وتؤكد أن من يسعى جاهدا لتعطيل السلام في المنطقة ليس سوى إسرائيل وداعميها.

وناشد حزب النهضة عقلاء العالم بأن يستمعوا لصوت الإنسانية والعقل والسلام الذي لطالما دعت إليه الدولة المصرية والقيادة السياسية حقنا لدماء الأبرياء، وإقرارا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيا وراء السلام، واستقرار المنطقة والإقليم والعالم.