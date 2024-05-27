متحدث «الوزراء»: ندرس منح مستحقي الدعم التمويني 1000 جنيه شهريا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك رؤية بمقترح من البعض بإمكانية استبدال الدعم العيني حتى يكون نقديا، بمعنى أن «الفرد الواحد في البطاقة يحصل على 500 أو 1000 جنيه في الشهر الواحد مع مراعاة أن هذا المبلغ سيتم زيادته سنويا بطبيعة الحال مراعاة للتضخم».

حوار مجتمعي لدراسة استبدال الدعم العيني بالنقدي

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ هذا المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعي لدراسة مدى إمكانية تطبيق الفكرة، وما الآليات التي ستؤدي إلى حوكمة تشمل الفكرة ووضع ضوابط لها؟

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد ضرورة طرح هذا المقترح للحوار الوطني للمناقشة والاستماع إلى جميع الرؤى بشأنه.

استعادة توازن الاقتصاد المصري

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك حرصا من الدولة على استعادة التوازن مرة أخرى في الاقتصاد المصري من خلال عملية إصلاح تكون قادرة على التعامل مع التحديات الحالية وفي ذات الوقت مراعاة المواطن محدود الدخل.