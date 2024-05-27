إطلاق برنامج تدريبي على زراعة الأسطح وصناعة العطور بالقاهرة

أعلن جهاز شباب الخريجين بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وبرعاية محافظة القاهرة تحت شعار «انتج ..فكر»، إطلاق برنامج تدريب مهني مٌتاح للشباب يقدمه جهاز شباب الخريجين عن زراعة الأسطح وصناعة العطور على مدار يومي الأربعاء والخميس 29 و30 مايو 2024 في مقر جمعية زهرة الحرية بالمطرية.

توفير فرص عمل

وأوضحت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القاهرة أن المحافظة مٌمثلة في جهاز شباب الخريجين على توفير فرص عمل مناسبة للشباب سواء توظيف أو تدريب مهني على بعض الحرف والصناعات لمٌساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا وإكسابهم القدرة على إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة.

مساعدة الشباب

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم عماد الدولة وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومُساعدة الشباب على خلق وظائف لهم ولغيرهم وتمكينهم من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.