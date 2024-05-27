«لمار»: نقدم 61 منتجا من الألبان والعصائر.. وصادراتنا إلى 28 دولة

اكد المهندس/ هاني طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الزراعية المالكة لمنتجات "لمار" بأن المنتج المصري في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، يلبي بكفائة وجودة عالية إحتياجات السوق المحلي، ما مكّنَهُ من النفاذ بقوة الى الاسواق العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي الى مزرعة ومصنع "لمار" في إطار جولته بمحافظة البحيرة.

وأوضح المهندس/ هاني طلعت مصطفى – خلال استعراضه لأعمال شركة الاسكندرية الزراعية "لمار" – ان شعارنا "من المزرعة الى العبوة" لم يأتي من فراغ، حيث نمتلك الان 12 الف بقرة من افضل الانواع العالمية "هولشتاين" في مزرعتنا التي تقع على مساحة 2700 فدان، بإجمالي انتاج 60 الف طن سنوياً، فضلاً عن منتجات "لمار" من العصائر الطبيعية والتي يستخدم في انتاجها افضل التقنيات العالمية في الزراعة والانتاج والتغليف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الزراعية "لمار" انه منذ تأسيس الشركه عام 1985، فقد حرصنا على استثمار المقومات الطبيعية والزراعية المصرية، واستقدام افضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعي لإتمام منظومة العمل الانتاجية المستدامة بجودة عالية، بدايةً من زراعة المحاصيل اللازمة لتغذية الابقار، ثم تربية ناتج ولادتها ورعايتها، ثم انتاج الحليب والبستره، وصولاً للمنتج النهائي.. وذلك فضلا عن اتمام اعمال التعبئة والتغليف وفق احدث التقنيات العالمية دون اي تدخل بشري، ما يضمن الجودة العالية لمنتجاتنا الخاضعة لكافة هيئات رقابة الجودة الرسمية.

واستعرض المهندس/ هاني طلعت السجل المتنوع من منتجات "لمار" والذي يصل الى 61 منتج بأحجام مختلفة مثل الالبان كاملة الدسم ونصف الدسم والخالية من الدسم، والحليب الخالي من اللاكتوز والمحلى والكريمات المتنوعة، والحليب النباتي (اللوز والشوفان وجوز الهند)، وايضاً عصائر "لمار" الطبيعية 100% بدون سكر ومشروبات الفاكهة بنكهات مميزة، تحتوي معظمها على مركزات محلية الصنع مثل: الجوافة والمانجو والطماطم والبرتقال.

من جانبه، اكد المهندس/ محمد هاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة ان "لمار" تتواجد حالياً في 28 دولة من بينها السعودية وجزر المالديف كما انها من اولى الشركات التي صدرت عصير الرمان الطبيعي 100% لدولة اليابان منذ اكثر من 3 سنوات.