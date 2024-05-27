إصابة عشرات الأسر بمرض خطير بعد زيارة مزرعة للحيوانات الأليفة.. ما السبب؟

يُفضل بعض الأشخاص زيارة المزارع في أيام عطلة الأسبوع، وهذا ما قام به عدد من العائلات في مدينة ورسيستيرشاير بإنجلترا، إذ قرروا الذهاب إلى إحدى مزارع الحيوانات الأليفة خلال عطلة عيد الفصح، ولكن حدث شيء غير متوقع، إذ أصيب الآباء والأطفال بمرض شديد في المعدة بعد الزيارة، ما أثار تساؤلا عن سبب الإصابة.

أصيبت العائلات بمرض الكريبتوسبوريديوم وهو عبارة عن طفيل مجهري يمكن أن يسبب عدوى تسمى داء الكريبتوسبوريديوس، حيث هناك العديد من الأعراض التي ظهرت على المصابين ومنها القيء والإسهال لعدة أسابيع، لدرجة أن ما زال بعضهم في المستشفى وتم إغلاق مكان الجذب الذي يقدم احتضان الحملان والعجول مؤقتًا وفقا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطانية.

الإصابة بمرض خطير من الحيوانات الأليفة

وبعد ذلك، قدم خبراء الصحة تحذيرا عاجلا للعائلات بشأن خطر الكريبتوسبوريديوم، خاصة بعد اكتشاف إصابة 80 زائرا بالمرض، رغم أن العديد منهم حرص على غسل الأيادي بعد ملامسة الحيوانات: «لقد حرصنا على غسل أيدينا بعد لمس الحيوانات وقبل أن نأكل، حتى أن ابني كان يرتدي القفازات، ولكن لا بد أنه التقطها بعد ذلك» وفقا لما ذكره أحد ضحايا المزرعة.

الإصابة بالإسهال والقيء

لم تلك المرة الأولى التي يصاب فيها الأشخاص بهذا المرض عند زيارتهم للمزرعة ولكن في وقت سابق من هذا الشهر أيضا تم اكتشاف الكريبتوسبوريديوم في إمدادات المياه في ديفون، ما أدى إلى إصابة 57 شخصًا على الأقل بالمرض وحينها حثت شركة South West Water (SWW) الناس على غلي مياه الصنبور بعد إصابة المئات بالإسهال والقيء وآلام في المعدة المرتبطة بالكريبتوسبوريديوم، وهي حشرة طفيلية تسبب مشاكل حادة في المعدة.