القيء والسخونية من أعراضه.. ما طبيعة الفيروس المنتشر بين الأطفال والكبار؟

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، عن طبيعة الدور المنتشر بين المواطنين خلال الفترة الحالية، قائلة إن الدور المنتشر يصيب الصغار والكبار، ولكنه شديد على الأطفال، بسبب ضعف الجهاز المناعي، إذ يبدأ بنزلة معوية يصحبها سخونية، وقيء، وإسهال.

طبيعة الدور المنتشر بين المواطنين

وأرجعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سبب انتشار هذا الدور إلى التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، والذي يخف حدته مع استقرار موجة التقلبات الجوية مع بداية الشهر المقبل.

وشددت المصادر على ضرورة ذهاب الأطفال إلى الطبيب في حال الإصابة، والحصول على الأدوية المناسبة لكل حالة، والبعد عن الوصفات التي تتبادلها الأمهات، إذ تختلف كل حالة عن الأخرى، وكذلك عدد الجرعات الدوائية.

الأعراض المنتشرة بين المواطنين

وعن أعراض الدور بالنسبة للكبار، أشارت المصادر إلى أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والرشح الشديد، محذرة من تناول مجموعة البرد، أو الاتصال بالطبيب المختص.

ونفت المصادر وجود فيروس جديد منتشر، أو تعرض مصر إلى أي فيروسات جديدة، مطمئنة المواطنين من الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية .

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، للرد على كل التساؤلات، والتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الخدمة الطبية المطلوبة.