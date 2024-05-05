بسبب التقلبات الجوية الحادة.. تحذير من مرض خطير يصيب هذه الفئات

ما بين ارتفاع وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بجانب الرطوبة الزائدة، يكون بعض الفئات أكثر عرضة للعديد من الأمراض المرتبطة بالتقلبات الجوية، مثلما أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن تقلبات الطقس تسفر عن أزمات صحية من شأنها أن تؤدي للوفاة في بعض الأحيان.. فما الأمراض التي قد تكون الأكثر انتشارًا في الفترة المقبلة للوقاية منها؟.

تحذيرات من انتشار الأمراض بسبب التقلبات الجوية

في الفترة الأخيرة، يشهد العالم ظاهرة مقلقة تتمثل في ازدياد وتيرة وكثافة الظواهر الجوية والمناخية العنيفة والحادة، ما بين العواصف، والحرارة الشديدة، والفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان، من خلال التسبب في العديد من الأمراض، بحسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي.

من بين التهديدات الخطيرة للعديد من الفئات في الفترة المقبلة مع دخول الصيف، يأتي مرض الطفح الحراري، الذي يعلن عن نفسه مع ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس الحادة، يزداد خطر الإصابة بالطفح الحراري، خاصة بين فئات محددة، فهو عبارة عن طفح جلدي أحمر اللون، يصاحبه حكة شديدة، وظهور بثور صغيرة أو حبوب مائية، قد تنتفخ وتسبب صعوبة في الخروج أو الحركة لما تسببه من آلام.

الفئات الأكثر عرضة للطفح الحراري

الرضع والأطفال وصغار السن وأيضًا البالغين في كثير من الأحيان، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو الغدد العرقية لديهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للتعرق الزائد وانسداد المسام، والأشخاص أصحاب الوزن الزائد أو السمنة، باعتبار أن الوزن الزائد يزيد من صعوبة معادلة درجات الحرارة في الجسد أو تبريده، أيضًا بعض الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري وأمراض الغدة الدرقية، والذين يتناولون بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب والستيرويدات، بحسب مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة في حديثه لـ«الوطن».

كبار السن أيضًا ضمن الأشخاص المعرضين للطفح الحراري، فمع تقدم العمر، تصبح الغدد العرقية أقل كفاءة، مما يزيد من خطر الإصابة بالطفح الحراري، الأمر ذاته بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يبذلون مجهودًا بدنيًا شاقًا.

كيف يمكن الوقاية من الطفح الحراري؟

ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية خفيفة. الاستحمام بانتظام واستخدام صابون لطيف. شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. استخدام مضادات التعرق التي لا تسد المسام. وضع كمادات باردة على المناطق المصابة بالحكة. استخدام مرطبات خالية من العطور.

وفي حال تفاقم أعراض الطفح الحراري، يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.