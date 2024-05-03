كيف تحمي نفسك من الإصابة باضطرابات الطعام.. مرض خطير يدمر الجسم

اضطرابات الطعام مشكلة صحية تؤثر بشكل سلبي على الجسم والعقل، ومن الممكن أن تكون لها آثارا جانبية على القدرات العملية والعاطفية، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن مرض اضطرابات الطعام وأعراضه.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حدوث اضطرابات في الطعام أو السلوك الغذائي تشمل تغيرات في نوعية أو كمية الطعام أو القيام بسلوكيَات لمنع امتصاص الأكل، مثل التقيؤ المتعمد بعدَ تناول الطعام، أو استخدام الملينات، ما يؤثر على الصحة العامة للفرد، وكذا على تعاملاته الشخصية مع الآخرين.

أعراض الإصابة باضطرابات الطعام

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة باضطرابات الطعام وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران ومنها:

- تناول الطعام بكميات قليلة أو تجنب تناول بعض الأطعمة.

- الغثيان.

- القيء.

- الإمساك.

- الاكتئاب.

- القلق.

- مشاكل في النمو والتطور.

- ارتفاع ضغط الدم والسكر.

- حدوث مشكلات في القلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم.

الوقاية من اضطرابات الطعام

ونصح «بدران» الأشخاص باتباع النصائح التالية للوقاية من الإصابة بمرض اضطرابات الطعام ومنها: