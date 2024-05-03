كيف تحمي نفسك من الإصابة باضطرابات الطعام.. مرض خطير يدمر الجسم
كتب:
نهى نصر
10:39 م | الجمعة 03 مايو 2024
اضطرابات الطعام
اضطرابات الطعام مشكلة صحية تؤثر بشكل سلبي على الجسم والعقل، ومن الممكن أن تكون لها آثارا جانبية على القدرات العملية والعاطفية، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن مرض اضطرابات الطعام وأعراضه.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حدوث اضطرابات في الطعام أو السلوك الغذائي تشمل تغيرات في نوعية أو كمية الطعام أو القيام بسلوكيَات لمنع امتصاص الأكل، مثل التقيؤ المتعمد بعدَ تناول الطعام، أو استخدام الملينات، ما يؤثر على الصحة العامة للفرد، وكذا على تعاملاته الشخصية مع الآخرين.
أعراض الإصابة باضطرابات الطعام
هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة باضطرابات الطعام وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران ومنها:
- تناول الطعام بكميات قليلة أو تجنب تناول بعض الأطعمة.
- الغثيان.
- القيء.
- الإمساك.
- الاكتئاب.
- القلق.
- مشاكل في النمو والتطور.
- ارتفاع ضغط الدم والسكر.
- حدوث مشكلات في القلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم.
الوقاية من اضطرابات الطعام
ونصح «بدران» الأشخاص باتباع النصائح التالية للوقاية من الإصابة بمرض اضطرابات الطعام ومنها:
- تناول الطعام مع أفراد الأسرة بدون مشاهدة التليفزيون، أو استخدام الموبايل.
- مراقبة النظام الغذائي.
- تناول وجبات غذائية صحية متوازنة في الكم والنوع.
- تناول الحبوب الكاملة.
- تناول الفواكة والخضراوات الطازجة.
- الحد من الوجبات السريعة الغربية النمط.
- شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة.
- الحد من السموم البيضاء مثل الملح والسكر، والدقيق والدهون المشبعة والدهون المتحولة.
- عدم المزايدة في الريجيم أو محاولة خفض الوزن بسرعة.
- عدم استخدام المكملات الغذائية.
- ممارسة الرياضة بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.