رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطة إبشادات المرشحة في مركز ملوي

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة مياه إبشادات المرشحة بمركز ملوي بطاقة تصميمية 300 لتر في الثانية، يرافقه المهندس عبد النبي فؤاد الاستشاري الفني للشركة وقطاع المشروعات، وذلك لمتابعة ومراجعة المحطة وإجراءات العمل بها.

معالجة أماكن التسريب وتهيئة الموقع العام للمأخذ

وأكد رئيس مياه المنيا ضرورة البدء في أعمال الإحلال والتجديد للمحطة، خاصة تأهيل المرشحات وكذلك معالجة أماكن التسريب وتهيئة الموقع العام للمأخذ وإعادة تأهيل الطلمبات وتهيئة المحطة للعمل بكامل طاقتها وبالجودة والكفاءة المطلوبة.

الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة

وشدد السعيد على ضرورة الإسراع في بدء الأعمال وتكثيفها بفرق عمل إضافية والاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية والعمل على إنهاء الأعطال في أسرع وقت، مؤكدا أن المتابعة تتم ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة وتأهيل المحطات للحصول على شهادة TSM.