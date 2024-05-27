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أماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في المنوفية غدا.. 6 ساعات

كتب:

عصام علم الدين
01:21 م | الإثنين 27 مايو 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب، قطع المياه غدا الثلاثاء عن مدينة سرس الليان والقرى التابعة للوحدة المحلية بالحامول وبعض قرى مركز منوف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة في محطات معالجة المياه.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه 

وأشارت الشركة، في بيان لها، أن قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات في تلك الفترة، وذلك في مدينة سرس الليان والقري التابعة للوحدة المحلية بالحامول وبعض قرى مركز منوف وهي «صنصفط - زاوية رازين - بالمشط».

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.

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بقلم عصام علم الدين