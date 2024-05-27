رابط التقديم في منحة الابتكار بالعلوم والتكنولوجيا والتصنيع.. تصل لـ8 ملايين جنيه

تحرص وزارة التعليم العالي على الاستفادة من العلوم في المجال التطبيقي وربطها بالصناعة والتكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع ليعود عليه بالنفع، من خلال أبحاث علمية متقنة وخطوات موثوقة، لذا تقدم العديد من المنح في المجال.

وقررت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة «الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع»، كأحد آليات التمويل التنافسي للعلماء والباحثين، للاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في ضوء رؤية مصر 2030.

هدف المنحة

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا النداء يتيح المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومٌعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، والطب والصيدلة، والهندسة الطبية الحيوية.

دعم المنح والمشاريع البحثية

وذكرت وزارة التعليم العالي أن تمويل ودعم المنحة يأتي يختلف بحسب نوع النشاط، ويأتي على النحو التالي:

- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري «بدون شريك صناعي».

- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي، على أن يدفع الشريك الصناعي 20% من ميزانية المشروع.

- يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة 3 سنوات.

موعد التقديم للمنح

وحول موعد التقديم للمنح، أوضحت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون الأحد 30 يونيو المقبل الساعة 2 ظهًرا، وطبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن معرفتها من هنـــا.