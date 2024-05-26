شروط التقديم في منح الوكالة الأمريكية.. اعرف ضوابط ملء الاستمارة

تقدم وزارة التربية والتعليم منح للطلاب المتميزين، إذ أعلنت عن آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أنه سوف يتم غلق باب التقديم يوم 31 مايو 2024، وتستعرض «الوطن» شروط التقدم في المنح، قبل انتهاء الموعد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم في المنح فرصة ذهبية، إذ يقدم البرنامج منحا دراسية لأكثر من 370 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي 2024-2025، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من أفضل الجامعات المصرية الحكومية في الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة.

شروط التقديم في المنح

- يقبل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.

- لا يقبل طلاب المنازل.

- قبول الطلاب من الشعب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي».

- الدراسة بكل الأقسام باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

- توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة بالمنحة ومن ضمنها معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة الخاصة بكل جامعة من الجامعات الشريكة.

رابط التقديم في منح وكالة التنمية ويمكن التقديم للمنح الدراسية من هذا الرابط: bit.ly/USAIDappform2024

ولمزيد من المعلومات ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم يمكن الدخول عبر هذه الروابط:

bit.ly/USAIDscholars2024

bit.ly/USAIDpioneers2024

bit.ly/USAIDfaqs2024

تعليمات ملء الاستمارة

- لا تقم بملء عدة استمارات لنفس الطالب، لأن ذلك سوف يؤدي لرفض الطلب.

- لا تقبل أي استمارة التحاق أو وثائق إلا من خلال الاستمارة الإلكترونية، ولن يتم الالتفات لأي طلبات مرسلة بطريقة أخرى عدا الطلاب ذوي الإعاقة.

- ملء بيانات الاستمارة بواسطة الطالب نفسه وعدم الاستعانة بشخص اَخر.

- يجب استخدام كومبيوتر أو لاب توب لملء الاستمارة، وعدم استخدام التليفون المحمول.

د- تأكد من وجود بريد إلكتروني «إيميل» شخصي يستخدمه الطالب قبل البدء في ملء الاستمارة.

- يمكنك الرجوع دائما للستمارة الخاصة بك للتعديل أو الإضافة حتى الموعد النهائى للتقديم بشرط الإحتفاظ برابط الإستمارة الخاصة بك.

- الإجابة عن كل أسئلة المقال المطلوبة باللغة العربية.

- تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة قبل بدء ملء الاستمارة.

- إعادة تسمية الملفات المرفقة بإضافة اسم الطالب ونوع الوثيقة، مثال: تامر كمال فتحي أمين/ بطاقة رقم قومي.

- تجهيز صورة واضحة من الوثائق المطلوبة مسحوبة باستخدام الماسح الضوئي scanner لإرفاقها مع الاستمارة.

- لن يتم قبول الإستمارات بدون جميع الوثائق المطلوبة.

- ألا تتجاوز مساحة الملف الواحد 16 ميجا بايت، ويفضل دمج عدة ملفات للسؤال الواحد.

- الاحتفاظ بأصول الوثائق في حالة طلب تقديمها لاحقا.

- تحميل الوثائق في صيغة PDF والصور في صيغة JPG.