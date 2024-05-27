رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الأمن القومي المصري خط أحمر

أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت المقبل، لمناقشة عددا من الملفات بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية

وشدد «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، على أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الإقليم يجب أن يكون هناك تفاعل معها، متابعًا: «ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي».

مناقشة قضايا الأمن القومي

وأضاف أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية، وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ونوه إلى أن الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية، ونرحب بهذا الأمر.