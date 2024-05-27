هند البنا لـ«الشاهد»: 22% ممن يعيشون في فترات حروب يعانون من اضطرابات نفسية
كتب:
محمد عزالدين
11:27 م | الإثنين 27 مايو 2024
الدكتورة هند البنا
قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن هناك دراسات أجريت عن التأثيرات النفسية للحروب، أكدت أن 22% من الناس الذين يعيشون فترات صراع وحروب، يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر.
وأضافت «البنا»، خلال حوارها برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «تلك الاضرابات النفسية قد تستمر من 3 أشهر حتى 3 سنوات، ولا تقف عند مرحلة معينة».
وتابعت: «وقد يصل الأمر إلى الأفكار الانتحارية، والقلق الزائد طوال الوقت وفقدان الأمان، لأن الحرب مبنية على فكرة عدم الأمان، وطوال الوقت يعيش الناس في قلق وتوتر».