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هند البنا لـ«الشاهد»: 22% ممن يعيشون في فترات حروب يعانون من اضطرابات نفسية

كتب:

محمد عزالدين
11:27 م | الإثنين 27 مايو 2024
الدكتورة هند البنا

الدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن هناك دراسات أجريت عن التأثيرات النفسية للحروب، أكدت أن 22% من الناس الذين يعيشون فترات صراع وحروب، يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر.

وأضافت «البنا»، خلال حوارها برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «تلك الاضرابات النفسية قد تستمر من 3 أشهر حتى 3 سنوات، ولا تقف عند مرحلة معينة».

وتابعت: «وقد يصل الأمر إلى الأفكار الانتحارية، والقلق الزائد طوال الوقت وفقدان الأمان، لأن الحرب مبنية على فكرة عدم الأمان، وطوال الوقت يعيش الناس في قلق وتوتر».

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