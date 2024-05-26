محمد قشقوش لـ«الشاهد»: 7 أكتوبر سبب جرحا لإسرائيل وما زال قائما

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن نهج إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، كان انتقاميًا، مشيرا إلى أن الجرح الإسرائيلي ما زال قائمًا، بسبب عدم القدرة على القضاء على حماس نهائيًا.

وأوضح «قشقوش» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «باعتبار أن كرامة إسرائيل جُرحت في حجم الخسائر والتوقيت، وقوات الاستخبارات وأسر القوات الاستخباراتية نفسها والصواريخ».

وتابع: «ده تسبب في جرح كبير لإسرائيل، وإسرائيل لديها عنجهية في الجزء العسكري الخاص بالسيادة، والمقولات القديمة عن الجيش الذي لا يُقهر، لكن كل هذا تحطم في حرب 73 طبعًا».

واستكمل: «لكي يرد كرامته يريد أن ينتصر، وملخص الانتصار يتخلص في القضاء على حماس نهائيًا، طبعًا هذا الكلام صعب تنفيذه، لأن إسرائيل لم تعرف طبيعة الحياة التي يعيشها عناصر حركة حماس في الأنفاق، كما لو أنهم يعيشون حياة مستقرة، رغم أن الحياة صعبة للغاية، خصوصًا أنك تقاتل وتمارس حياتك، وتحافظ على حياة الآخرين معك».