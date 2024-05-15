أول تعليق من يسرا بعد تألقها على السجادة الحمراء لمهرجان كان (صور)

نشرت النجمة يسرا صورًا من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، المُقام في مدينة كان بفرنسا، تِلك المدينة المُطلة على البحر، والتي تمتلك واحدا من أهم مهرجانات السينما في العالم، حيث تُقام حاليًا النسخة الـ 77 منه، وتستمر فعالياته حتى يوم 25 من مايو الجاري.

وعلقت يسرا على الصور التي نشرتها: «من دواعي سروري دائمًا أن أكون في مدينة كان، خاصة عندما أكون برفقة رايا أبي راشد المٌذهلة والرئيس التنفيذي لـ GFF عمرو منسي».

وافتتح المهرجان أمس بالفيلم الفرنسي The Second Act أو «الفصل الثاني» الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وهو من بطولة كل من ليا سيدو، مانويل جيلوت، رافاييل كوينارد، لويس جاريل، فينسنت ليندون، وآخرين من اخراج وسيناريو وحوار كوينتين دوبيوكس.