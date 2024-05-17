يسرا لـ عادل إمام في عيد ميلاده: أنت مصدر فخر لينا

«كل سنة وأنت طيب يا زعيم».. بتلك الكلمات حرصت النجمة يسرا على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، مؤكدة أنها تعتز دوماً بأن جزء كبير من مسيرتها كانت مع عادل إمام.

وقالت يسرا في تصريحات لـ«الوطن» إن عادل إمام مصدر فخر لها ولكل زملائها داخل الوسط الفني، إضافة إلى أنه فخر للمصريين كونه واجهة فنية مشرفة لبلده، «ربنا يسعده ويطول في عمره ويخليه لينا».

«المتحدة» تهنئ الزعيم بعيد ميلاده

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام بمقطع مجمع من أبرز أعماله الفنية، وذلك على نغمات أغنية «حادي بادي»، التي قدمها كـ تتر مسلسل «الفنان والهندسة» الذي قام ببطولته قبل أعوام طويلة، وشاركه البطولة كل من مديحة حمدي، أشرف عبدالغفور، آمال زايد، جمال إسماعيل، فاطمة مظهر، من تأليف علي سالم وإخراج محمد فاضل.