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دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل تؤيد حل الدولتين

كتب:

عمرو هلال
11:49 م | الإثنين 27 مايو 2024
السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس الإجرام علنًا دون رادع وهو ما يجعله لا يشعر بتفاؤل كبير باعتراف عدد من دول أوروبا بدولة فلسطين، موضحًا أن الأمر المهم هو أن إسبانيا والبرتغال واليونان لم يعترفوا بفلسطين منذ قيامها.

الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لإسرائيل

وشدد «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذه الدول تتخذ موقفا منفردا للاعتراف بدولة فلسطين دون أن يتم سحب الاعتراف بإسرائيل، موضحًا أن هناك تأييدا لحل الدولتين ولا يوجد من يعارض هذا الحل، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لإسرائيل تتحدث الآن عن حل الدولتين.

ونوه بأن الدبلوماسية المصرية والعربية هي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير هذا الموقف، لأنه كانت هناك مطالب بتركيز الجهود في حلف عربي ضد إيران وطهران ليست عدوا، مشددًا على أن الوضع معقد؛ لأن هناك سياسة ذات وجهين؛ أولهما الخضوع للضغوط الإنسانية وهو الرأي العام العالمي بسبب المجازر المتواصلة بغزة ورفح الفلسطينية.

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