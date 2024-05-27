تفاصيل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات اليوم

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 27-5-2024، في الصاغة استقرارا مع ختام التعاملات، إذ جاء سعر الشراء 3120 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات بالنسبة للبيع 3105 جنيهات، ونرصد في السطور التالية أسعار جميع أعيرة الذهب والجنيه الذهب والذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3566 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و3543 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2674 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و2657 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2080 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و2066 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في ختام التعاملات بـ 24960 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا، سجلت الأونصة 2343 دولارا أمريكيا.