سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة خلال منتصف التعاملات.. إليك التفاصيل

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 27-5-2024 في الصاغة خلال منتصف التعاملات 3120 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و3100 للبيع، بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وبخلاف سعر جرام الذهب عيار 21، نرصد في السطور التالية أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب اليوم في الصاغة وفقًا لشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 3566 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و3543 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

عن سعر جرام الذهب عيار 18 جاء 2674 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و2657 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 2080 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة و2066 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين خلال منتصف التعاملات سجل 24960 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا، سجلت الأونصة 2343 دولار أمريكي.