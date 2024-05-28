أحمد ناجي قمحة: الصدامات بالداخل الإسرائيلي سبب تصاعد العمليات العسكرية بغزة

كشف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير «مجلة السياسة الدولية»، أسباب التصعيد الأخير والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بالاعتداء وحرق مخيمات الإيواء برفح الفلسطينية.

وأوضح «قمحة» خلال لقائه مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» أنّ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ورفح الفلسطينية، يأتي بعد أسبوع سيء جدًا على حكومة الاحتلال، وشهد صدامات داخلية ما بين الحكومة وجيش الاحتلال ونتنياهو.

خلافات وصدامات إسرائيلية

وشدد على أن هذا الأسبوع الماضي شهد صدامات بين زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، كما شهد عقد القمة العربية، واعتراف ثلاثي من 3 دول أوروبية مهمة بدولة فلسطين، وحكم المحكمة الجنائية الدولية، وتوصية وقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن هذا الأسبوع كان الأصعب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

تطرف حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال يرأسها يميني متطرف، متأثرًا بمجموعة من اليمين الأكثر تطرفًا وخاصة سموتيرتش وبن جفير: «هناك اتهامات موجهة لهم بشأن القيادة دون وعي، ولحساب مصالح شخصية لحماية أنفسهم، إلى جانب وقائع فساد»

واختتم بالإشارة إلى أنّ القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يكشف أن إسرائيل باتت في عزلة دولية.

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