بعائد يتجاوز الـ28%.. «المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يوم الخميس والأحد المقبلين، بإجمالي قيمة 132 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للمركزي المصري.

وتوزع قيمة الأذون الخزانة 132 مليار جنيه كالتالي:

الخميس 15-2-2024

- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 35 مليار جنيه.

الأحد 18-2-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 27 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة من أجل الحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 28.082%.

ما هي أذون الخزانة؟

تعتبر أذون الخزانة المصرية أدوات دين قصيرة الأجل، تعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري لإدارتها وطرحها بالنيابة عنها لتغطية الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

ويتم طرح أذون الخزانة بنظام المزاد، ويكون مرتين في الأسبوع وتحديدًا الخميس والأحد، ويكون هناك عروض مقدمة من قبل الشركات والبنوك، ومقبولة من البنك المركزي.