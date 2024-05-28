تفاصيل إتاحة الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على تأشيرة مجانية وتذاكر طيران ومرتب شهري.. عاجل

وفرت الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للحصول على تأشيرة «1-J» مع تذاكر طيران ذهاب وإياب مجانية، وبدلًا شهريًا لتغطية تكاليف السكن والوجبات ونفقات المعيشة الأخرى خلال فترة الإقامة في أمريكا، بحسب ما ذكرته شبكة «IREX» المسؤولة عن البرنامج.

السفر إلى أمريكا مجانًا

ويمكن للمصريين الاستمتاع بفرصة استثنائية وحصرية للسفر إلى الولايات المتحدة بشكل مجاني، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن طريقة السفر إلى أمريكا مجانًا.

برنامج السفر إلى الولايات المتحدة مدته عام يغطي تكاليف معظم النفقات ويوفر دعمًا لتأشيرة «1-J»، ويهدف البرنامج إلى تمكين قادة المجتمع المدني، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عامًا من الاستفادة من الشبكات والعلاقات والمعلومات.

وتُعتبر منظمة The International Research & Exchanges Board (IREX) المسؤولة عن برنامج تبادل المشاركة، وهي شركة مجتمعية تعمل على بناء شبكة ديناميكية عالمية للمبدعين الذين يعملون مع المجتمعات؛ لمعالجة قضايا القرن الحادي والعشرين بشكل حيوي.

ويوفر البرنامج السفر المجاني لمدة سنة للمبادرين الذين يتمتعون برؤى قوية، ويمنحهم الفرصة لتطوير مناهج متعددة القطاعات، وبناء مجتمعات صحية ومتفاعلة في أكثر من 100 دولة.

ماذا ستوفر أمريكا للمسافرين؟

عند قبولك في برنامج السفر إلى الولايات المتحدة، سيتم توفير التمويل التالي:

1- دعم تأشيرة «1- J» للسفر إلى الولايات المتحدة.

2- تغطية تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا من مدينتك إلى أمريكا.

3 بدل شهري لتغطية تكاليف السكن والوجبات ونفقات المعيشة الأخرى.

4- تأمين صحي يغطي الحوادث والأمراض.

5 عدم وجود رسوم عند التقديم.

خطوات التقديم

للتقديم، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1 التقديم مباشرة من هنــــــــــا.

2 قم بملء استمارة التقديم.

3- اختر البرنامج المناسب لك وفقا لموعد السفر.

4 استكمل بياناتك لإكمال عملية التقديم.

5 آخر موعد للتقديم هو 2 يوليو 2024.