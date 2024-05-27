أشار تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة على الرغم من تحدثها بشكل متكرر عن نظام دولي مبني على القواعد، إلا أنها تستمر في تقويض هذا النظام وانتهاك تلك القواعد.

تصرفات الولايات المتحدة تقوِّض أجزاء حيوية من النظام العالمي

ذكرت الصحيفة في مقالها «أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشدد على التزام الولايات المتحدة بنظام عالمي قائم على القواعد، ويعرب عن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق نظام عالمي يعتمد على القواعد وليس على القوة المطلقة، على الرغم من أن هذه الفكرة جذابة إلا أن تصرفات الولايات المتحدة تقوِّض أجزاء حيوية من النظام العالمي».

ووفقًا لكاتب المقال، تم تأكيد هذه الانتهاكات من قبل واشنطن بوضوح خلال الأسبوعين السابقين.

بايدن يهدد المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو

واستشهد الكاتب على سبيل المثال بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مما يتعارض مع قواعد التجارة الدولية، بالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المقال أن الردود على التصريحات الأمريكية حول النظام العالمي العادل في أجزاء متعددة من العالم كانت ساخرة.

وفي وقت سابق، أدلى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، بتصريح يشير إلى أن الولايات المتحدة تهتم فقط بمصالحها الشخصية وتسعى للحفاظ على نظام عالمي موحد، على حساب دول أخرى ومصالحها.

بوتين: الهيمنة الأمريكية غير مقبولة

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهيمنة الأمريكية أصبحت غير مقبولة لدى الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك حلفاؤها.

ولفت إلى أن واشنطن تسعى لكسر النظام العالمي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وتعزيز سيطرتها في جميع أنحاء العالم دون مراعاة لمصالح وحقوق الدول الأخرى.